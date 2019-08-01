Минобороны удалось оспорить выплаты вдове убитого в Сирии военного

Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего во время военной операции в Сирии в мае 2018 года.

Апелляцию подавали забайкальское управление финансового обеспечения и "Единый расчетный центр" Минобороны России, пытающиеся отменить еще два подобных постановления.

Как пишет Тайга.инфо, дело направлено по подсудности в Центральный районный суд города Читы.

В августе 2018 года старший лейтенант Сергей Елин был посмертно удостоен ордена Кутузова, но его вдова не смогла получить причитающиеся наградные выплаты в сумме 158 тыс. руб. Отказ мотивировался тем, что премии за госнаграды могут получить только живые солдаты и офицеры.

Жена Елина Татьяна рассказывала "Сибирь.Реалиям", что после суда представитель Минобороны заверила ее, что ведомство не будет оспаривать решение о выплатах. Женщина пока не решила, будет ли продолжать судиться с Минобороны.

Отказ в выплатах от Минобороны получили и родственники подчиненных Сергея Елина - вдова сержанта Игоря Михайлова и мать Дмитрия Вершинина. Они были награждены посмертно орденами Мужества. Читинский гарнизонный военный суд признал данное положение дискриминирующим.