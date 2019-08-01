На Среднем Урале найдены тела трех из пяти людей, находившихся в перевернувшейся лодке

Стали известны новые подробности жуткой истории на севере Свердловской области, где в реке перевернулась лодка и пропали пять человек. Их Накануне.RU рассказал глава пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

"Примерно в полутора километрах от места обнаружения перевернувшейся лодки в акватории реки Лозьва одной из поисковых групп были обнаружены тела троих из пяти пропавших людей: это женщина и двое ее детей 2006 и 2009 годов рождения. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, но точная причина их смерти будет установлена в ходе назначенной судебной медицинской экспертизы. Широкомасштабная поисковая операция по розыску мужчины и самого маленького ребенка представителями МВД и МЧС продолжается", - рассказал полковник Горелых.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Тела будут направлены на судебную медицинскую экспертизу для установления давности и точной причины смерти, проводятся допросы и другие необходимые следственные мероприятия.