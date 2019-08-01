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фнс налоги налог деньги рубли (2016) | Фото:

Администрация Перми может отменить ЕНВД с начала следующего года

В Перми с 1 января 2020 года могут отменить единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), сообщает "Ъ".

На следующей неделе по этой теме состоится круглый стол. Консультации с депутатами гордумы представители администрации города начали еще на прошлой неделе.

По информации издания, на федеральном уровне этот налог отменят в 2021 г., однако краевые власти решили простимулировать досрочный отказ от ЕНВД на местах. Были приняты поправки о компенсации выпадающих доходов муниципалитетам, в которых ЕНВД отменен. Объем дотаций на эти цели составит 2 млрд руб.

После этого предприниматели могут уплачивать взносы по патентной или упрощенной системе налогообложения.

Соответствующий законопроект могут внести в городскую думу уже этим летом. В администрации Перми Накануне.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию о разработке законопроекта об отмене ЕНВД. Направлен запрос. На момент публикации материала ответ не получен.

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Администрация Перми может отменить ЕНВД с начала следующего года

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Теги: ЕНВД, администрация Перми, законопроект



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