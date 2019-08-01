Дочь Пескова ругает власти за пожары в Сибири

20-летняя дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова ругает власти за бездействие при пожарах в Сибири. Девушка сравнивает ситуацию с пожаром в центре Парижа.

"Когда в Париже загорелся Нотр-Дам, только самый ленивый не выложил фото себя на фоне "города огней" или же просто пост с восклицаниями и соболезнованиями. Когда в самой большой по площади стране мира загорелся лес - потребовалось несколько недель для того, чтобы общественность обратила на это внимание", - негодует Лиза.

"Почему для того, чтобы начали спасать свои же природные богатства, задыхающихся людей, горящих животных и птиц нам приходится просить друг друга в соц-сетях подписывать петиции и распространять информацию?! По-моему, любому нормальному человеку ясно, что если горит - надо предпринять хоть какие-нибудь меры, а не тратить время на бесполезные рассуждения и длительные согласования. Зачем тогда предлагать Греции помощь в тушении пожаров? А, ну да, в России же всего достаточно, половину и сжечь можно. (специально для СМИ - это сарказм). ⠀

Мы должны чаще задумываться о последствиях климатических изменений, так как природная катастрофа рано или поздно отразится на мировой экологии", - утверждает Пескова (возможно, девушка не в курсе, что основной причиной пожаров являются не климатические изменения, а поджоги и преступная неаккуратность, когда из-за непотушенного костра или окурка начинается бедствие.