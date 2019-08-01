СМИ: Скандальный полигон "Ядрово" купила компания племянника главы ФСБ

Новым владельцем полигона "Ядрово" в Московской области стала компания "Весна", которая принадлежит племяннику директора ФСБ Дмитрию Бортникову.

ООО "Весна" купило 75% акций оператора мусорного полигона ООО "Ядрово", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя "Весны" и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.

25% оператора осталось у администрации Волоколамского муниципального района. При этом имущество оператора арестовано судом.

По словам источника газеты, близкого к "Весне", 51% акций компании принадлежит Дмитрию Бортникову, племяннику директора ФСБ Александра Бортникова.

"Весна" была зарегистрирована только в феврале и является резидентом "Сколково". По словам гендиректора компании Станислава Масленикова, ООО собирается построить на базе полигона предприятие по переработке мусора, используя инновационные разработки.

Проблемный полигон "Ядрово" находится в Волоколамске. В марте прошлого года выбросы газа на полигоне привели к тому, что были госпитализированы несколько десятков детей. После этого местные жители начали проводить митинги протеста с требованием закрыть "Ядрово".

При этом СК не нашел связи между выбросом и госпитализацией детей в Волоколамске.

Полигон накрыли куполом, но в августе 2018 года полиэтиленовая пленка лопнула. Активисты сообщили об ужасном запахе и о том, что "весь город задыхается до тошноты".