В Челябинске мужчине, стрелявшему в воздух в центре города, грозит уголовное дело

В Челябинске прокурор потребовал возбудить уголовное дело по факту стрельбы в центре города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 27 июля на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Неустановленный мужчина начал стрелять в воздух из оружия.

"В связи с имеющимися признаками хулиганства, прокурор Центрального района Челябинска потребовал возбудить уголовное дело за грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением предмета, используемого в качестве оружия, по признакам преступления, предусмотренного п. а ч.1 ст.213 УК РФ", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.