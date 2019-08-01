"Славнефть-Мегионнефтегаз" отмечает юбилей

Первого августа исполняется 55 лет производственной деятельности "Славнефть-Мегионнефтегаза". История одного из старейших нефтедобывающих предприятий Югры началась в 1964 году – для освоения месторождений Среднего Приобья было создано первое в Нижневартовском районе нефтепромысловое управление "Мегионнефть".

Как рассказали Накануне.RU в "Славнефть-Мегионнефтегазе", сегодня предприятие активно внедряет высокоэффективные инновационные технологии и технические решения, расширяет ресурсную базу. В числе достижений – рекорды в области бурения и строительства скважин, успешная реализация программ безопасного и бережливого производства. Компания повышает операционную эффективность, улучшает экономические показатели и намерена выйти на новый пик по уровню нефтедобычи.

"Мы гордимся достижениями наших ветеранов и понимаем, какая ответственность возложена на поколение, которое продолжает непростое дело первопроходцев. Наша задача – не просто рационально использовать переданную нам ресурсную базу, но и приумножить ее, создать надежную основу для дальнейшего роста. Согласно нашей долгосрочной программе развитиягоризонт безубыточности определен за 2051 годом, и нет сомнений в том, что впереди у предприятия большая производственная жизнь", – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.