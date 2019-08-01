В Зауралье пьяный водитель без прав на машине с поддельными номерами врезался в скамейку, на которой сидела старушка

В Катайском районе нетрезвый водитель, ранее лишенный прав, врезался в скамейку возле дома, на которой сидела пожилая женщина.

ДТП произошло 31 июля около 20.00, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Пенсионерка 1942 года рождения получила травмы и была доставлена в больницу.

Водителя в марте этого года лишили прав за нетрезвое вождение. Также было установлено, что страховки у владельца машины не было, а на автомобиле были установлены поддельные госномера.

"Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела", - добавили в ГИБДД.