На форуме "iВолга" Пермский край получил три гранта на 700 тысяч рублей

В Самарской области завершил свою работу самый масштабный молодёжный форум Приволжского федерального округа – "iВолга 2.0", который ежегодно проводится по поручению Президента России Владимира Путина под патронажем полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи. В этом году в форуме участвовало более 2 тыс. человек.

На торжественной церемонии закрытия присутствовал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Победителям грантового конкурса были вручены грамоты и сертификаты. Общая сумма выигранных грантов составила 17 млн рублей. "Хочу поблагодарить правительство Самарской области за отличную организацию форума ПФО "iВолга 2.0". Желаю успехов, удачи и свершений всем победителям и участникам. Надеюсь встретиться в следующем году", – пожелал Игорь Комаров.

Пермский край завоевал поддержку в виде трёх грантов на 700 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

В общей сложности Пермский край предложил в рамках форума 32 проекта. 22 из них были представлены экспертам на федеральном этапе конвейера проектов, ещё 10 – в рамках конкурса Федерального агентства по делам молодёжи. Пермяки презентовали свои проекты и идеи во всех девяти сменах форума: "Наука и образование" (самая многочисленная федеральная смена), "Труд крут!", "Победы страны – гордость поколений", "PROспорт", "Культурный БУМ", "Инфоgram", "Ты – предприниматель", "Молодёжная команда страны" и "Агрополис".

Наталия Луначева заняла первое место в смене "Победы страны – гордость поколений" с проектом "Дорогами Верхнекамья", выиграв грант в размере 300 тыс. рублей. Проект Наталии создан с целью сохранить, уберечь от забвения факты из истории Прикамья и всей России, которые не найти сегодня ни в музеях, ни в архивных отделах.

Анастасия Полухинских стала обладательницей второго места и гранта в 200 тыс. рублей в смене "Наука и образование" с проектом "!Nota bene – школа молодых исследователей". Это образовательный проект для молодых учёных, работающих в сфере здравоохранения. Организаторы проекта намерены помогать идейным ребятам реализовать их исследования на благо науки и ради здоровья людей.

Поддержку Федерального агентства по делам молодёжи получил проект Алёны Белослудцевой "Сохраним память вместе!". Девушка стала обладательницей гранта в размере 200 тыс. рублей. Проект Алёны посвящён сохранению исторической памяти. Задача проекта – организовать шефство юнармейских отрядов над 30 имеющимися в нашем городе захоронениями Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев России и установить навигационные объекты на кладбищах.

В рамках форума состоялся II Фестиваль молодёжных театров Приволжского федерального округа, на котором Пермский край представила "сборная" из двух самых ярких театральных коллективов – театральной компании "неМХАТ" (ФГБОУ ВО "ПГМУ") и "Траектории" (ФГБОУ ВО "ПГИК"). По итогам фестиваля "неМХАТ" стал победителем в номинации "Современный взгляд".

Заявила о себе на форуме и пермячка Анастасия Пащенко: по результатам II научно-практической конференции "Образование и наука: возможности для молодёжи" в секции "Общественные и гуманитарные науки" она заняла первое место.

Не менее достойно ребята из Пермского края представили регион в различных "активностях": стали первыми в командном зачёте по сдаче норм ГТО, активно участвовали в спортивном фестивале, патриотическом квесте, интеллектуальных играх и других мероприятиях молодёжного форума.