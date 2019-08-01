Конкурс по строительству моста через Тагильский пруд оказался под угрозой срыва?

На конкурс по строительству моста через Тагильский пруд по-прежнему не заявился ни один подрядчик. В результате он может оказаться под угрозой срыва.

Напомним, на минувшей неделе мэрия Нижнего Тагила продлила срок приема заявок на конкурс по отбору генерального подрядчика строительства моста через Тагильский пруд. По словам вице-мэра Вячеслава Горячкина, до 22 июля предложений от потенциальных подрядчиков не поступило, в связи с чем прием заявок на конкурс был продлен на 10 дней - до 2 августа. Стоимость заключения контракта составит 4 млрд руб.

Как сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией, заявок по-прежнему нет ни одной.

"Ранее условиями конкурса интересовались три компании, но до заявки пока дело так и не дошло. Так что конкурс может сорваться. Первые 500 млн (на строительство моста, - прим.) область уже выделила за счет "Евраза". Возвращать придется", - отметил источник.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе администрации Нижнего Тагила не удалось.

Напомним, строительство моста через Тагильский пруд запланировано к 300-летию города.