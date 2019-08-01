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Общество Свердловская область
Администрация Нижнего Тагила (2012) | Фото: Накануне.RU

Конкурс по строительству моста через Тагильский пруд оказался под угрозой срыва?

На конкурс по строительству моста через Тагильский пруд по-прежнему не заявился ни один подрядчик. В результате он может оказаться под угрозой срыва.
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Напомним, на минувшей неделе мэрия Нижнего Тагила продлила срок приема заявок на конкурс по отбору генерального подрядчика строительства моста через Тагильский пруд. По словам вице-мэра Вячеслава Горячкина, до 22 июля предложений от потенциальных подрядчиков не поступило, в связи с чем прием заявок на конкурс был продлен на 10 дней - до 2 августа. Стоимость заключения контракта составит 4 млрд руб.

Как сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией, заявок по-прежнему нет ни одной.

"Ранее условиями конкурса интересовались три компании, но до заявки пока дело так и не дошло. Так что конкурс может сорваться. Первые 500 млн (на строительство моста, - прим.) область уже выделила за счет "Евраза". Возвращать придется", - отметил источник.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе администрации Нижнего Тагила не удалось.

Напомним, строительство моста через Тагильский пруд запланировано к 300-летию города.

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Конкурс по строительству моста через Тагильский пруд оказался под угрозой срыва?

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Теги: мост, пруд, конкурс, Нижний Тагил



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