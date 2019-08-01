Ямальский избирком отказался регистрировать кандидата-самовыдвиженца на выборах в заксобрание

Избирательная комиссия Салехарда отказала в регистрации на довыборах депутата заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа гендиректорукомпании"Ямал-Трэвел" Алексею Федорушкину. Комиссия забраковала часть подписей, передает корреспондент Накануне.RU.

Из 151 подписи, собранной кандидатом, недействительными были признаны 47 подписей. Федорушкин - единственный кандидат-самовыдвиженец на выборах.

Решения о регистрации ждут два кандидата - выдвиженец от "Единой России" заведующий перинатальным центром СОКБ Алексей Денисов и начальник службы охраны труда и производственного контроля "Салехардэнерго" Игорь Михайлюк, выдвинутый "Казачьей партией".