Медведев не исключил, что леса в Сибири могли намеренно поджечь

Глава Правительства России Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири.

По мнению Медведева, поджоги могут быть способом сокрытия незаконной заготовки древесины. Председатель кабмина обратился к ведомствам с просьбой выяснить, действительно ли причиной лесных пожаров могли быть злонамеренные поджоги.

Как пишет ПолитЭксперт, СК, Генпрокуратура и МВД обязаны представить отчет о проверке не позднее 1 ноября текущего года.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Путин поблагодарил своего коллегу и заверил, что при необходимости российские власти обязательно воспользуются предложением Вашингтона.