На УАЗе собираются сократить около тысячи человек – власти региона

Глава правительства Ульяновской области Александр Смекалин бьет тревогу. По его словам, на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) планируются массовые сокращения.

"Не могу оставить без внимания так называемую "программу добровольного высвобождения" сотрудников УАЗа. На деле речь идёт об элементарном сокращении персонала - порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях.Это очень тревожная информация, поскольку несколько тысяч человек – работники УАЗа и члены их семей – могут оказаться в сложной жизненной ситуации. Губернатор Сергей Морозов уже высказал свою озабоченность по этому поводу", - рассказывает Смекалин в Facebook.

Глава правительства региона заявил, что власти будут содействовать уволившимся через центры занятости. "Мы планируем организовать на территории УАЗа консультационный пункт, где работники автозавода смогут встретиться с представителями наших российских и иностранных партнёров, чьи производства работают в Ульяновской области. Мы надеемся, что во время этих встреч кроме консультаций по трудоустройству, часть специалистов, попавших под сокращение, получат деловые предложения прямо на месте", - говорит чиновник.