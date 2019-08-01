23 Августа 2020
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Общество Челябинская область
общественный транспорт, маршрутный автобус, маршрутка, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

Челябинск может получить более 2 млрд рублей на обновление городского транспорта

Челябинск может получить более 2 млрд рублей на обновление городского общественного транспорта, работающего на экологичном топливе, по федеральной программе "Чистый воздух". Об этом стало известно на совещании по вопросу формирования новой модели работы общественного транспорта, которое накануне провел глава региона Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

В совещании приняли участие представители проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух", госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", ПАО "НОВАТЭК", а также заместители главы региона и руководители министерств.

Алексей Текслер напомнил, что правительством области принято решение о выделении средств на закупку 66 автобусов на экологическом газомоторном топливе для Челябинска. Сейчас проходят конкурсные процедуры.

"Это позволит снять текущую напряженность на рынке пассажирских перевозок. Но у нас впереди и более амбициозные планы. Речь идет о том, что мы готовы совместно с федеральным центром принять решение по увеличению количества новых автобусов уже в ближайшее время", - подчеркнул он.

Руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Александр Власов уточнил, что проектный офис готов подключиться к вопросу по выделению средств из федерального бюджета. Кроме того, инвестировать в инфраструктуру и в обновление парка городского общественного транспорта Челябинска готов "ВЭБ.РФ".

Для экологичного транспорта, работающего на газомоторном топливе, нужны заправки. В первом квартале 2020 года в Магнитогорске будет запущен завод по производству сжиженного природного газа мощностью 45 тыс. тонн в год, также планируется строительство сети заправок.

Новая концепция развития городского общественного транспорта включает покупку не менее 850 низкопольных автобусов различного класса, не менее 190 трамваев, а также тотальную реконструкцию трамвайных путей и контактных линий, тяговых подстанций.

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Челябинск может получить более 2 млрд рублей на обновление городского транспорта

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Теги: Алексей Текслер, общественный транспорт, трамвай, концепция развития транспорта, автобус,



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