В красноярском правительстве отреагировали на информацию о митинге за отставку губернатора

В правительстве Красноярского края прокомментировали информацию о митинге за отставку губернатора Александра Усса.

В Красноярске есть специально отведенное место для тех, кто хочет обсудить общественно-политические вопросы, сказали Regnum в краевом правительстве.

Там добавили, что это право людей - собраться и выразить свою точку зрения.

Митинг должен состояться 1 августа в сквере Космонавтов. О подготовке к акции сообщил в соцсетях Сергей Конобеевский, один из представителей местного отделения партии "Патриоты России".

Напомним, последние высказывания красноярского губернатора получили большой резонанс. "Вы что, мне тут права качнуть хотите? Я тоже могу качнуть!" – заявил Усс в июне текущего года на встрече с жителями подтопленного Канска, когда последние стали обвинять местных чиновников в бездействии.

Сразу после этого Усс угодил в еще один скандал, когда заявил на молодежном форуме о бессмысленности и даже вредности тушения лесных пожаров в сибирской тайге.

Произнесено это было, заметим, в момент, когда часть территории Красноярского края, соседних Бурятии и Иркутской области затянуло пеленой едкого дыма.