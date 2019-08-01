У принца Гарри будет максимум двое детей – ради будущего планеты Земля

Внук королевы Великобритании, 34-летний принц Гарри, который три месяца назад впервые стал отцом, утверждает, что не заведет больше двух детей "ради экологии Земли". Такое спорное заявление представитель монаршей семьи сделал в интервью британскому Vogue – в сентябрьском номере журнала жена Гарри – Меган Маркл – стала приглашенным редактором (такое, вообще-то, в королевской семье не приветствуется, но актрисе наплевать).

Так вот, в интервью Гарри заявил следующее: "осознанное потребление" принуждает их с женой принять решение об ограничении размера своей семьи. "Максимум двое! – заявил принц, имея в виду количество детей. – Мы – единственный вид на планете, который думает, что это место принадлежит нам и только нам".

Принц также отметил, что у него и его старшего брата разные подходы к отцовству. Напомним, у будущего короля, принца Уильяма, уже есть трое детей.

Слова Гарри вызвали споры среди британцев. Многие обвиняют его в лицемерии. Едва ли памперсы трех детей принца нанесли бы планете больший ущерб, чем перелеты частными самолетами его жены Меган, а также расточительство в виде новых нарядов на каждый светский выход.