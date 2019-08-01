Контракт на полмиллиарда. Уникальные машины "Кургандормаша" будут убирать улицы Санкт-Петербурга

Промышленность Курганской области медленно, но верно набирает обороты по реализации своей продукции в другие регионы России. Один из таких примеров - завод "Кургандормаш", заключивший контракт с северной столицей на 500 млн руб. Теперь улицы Санкт-Петербурга будет убирать уникальная зауральская техника, аналогов которой в России пока нет.

"Почти 550 млн рублей за 74 единицы техники. Уже в октябре комбинированные дорожные машины приступят к своим обязанностям на берегах Невы. Это комбинированная дорожная машина с уникальным набором функций автоматизации и контроля соблюдения технологических процессов уборки города", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Кургандормаша".

Как отметили на предприятии, уникальность машины заключается в ее навесном оборудовании, которое может функционировать и летом, и зимой.

"Техника практически полностью автоматизирована и снабжена большим количеством полезных электронных функций автоматизации. Благодаря им курганские машины можно подключить к городской системе ЖКХ Санкт-Петербурга. И этот фактор стал одним из важнейших при заключении контракта", - добавили в пресс-службе завода.

Еще одна важная деталь работы таких машин - власти северной столицы смогут в режиме реального времени получать срез по выполнению заданной программы и маршрута уборки: где машина находится, какой маршрут прошла, сколько материалов потратила, сколько осталось в бункере, какое оборудование на технике работает и соблюдается ли заданная программа.

Как рассказал Накануне.RU первый замгендиректора "Кургандормаша" Юрий Авдалов, у машины есть еще одна важная функция - точечное дозирование.

"Оператор автомобиля может управлять плотностью посыпки противогололедных материалов. В настройках можно заложить на каких участках дороги сколько материала необходимо расходовать. Свои фишки есть и для летней уборки дорог. Машина автоматически регулирует мощность оборотов щетки в зависимости от рельефа местности. Неровности ей не страшны", - добавил Авдалов.

Как отметили на предприятии, все налоговые поступления от этого контракта будут направлены в бюджет Курганской области, так как предприятие зарегистрировано на территории Зауралья. Сейчас "Кургандормаш" трудится над новыми разработками, в ближайшее время завод рассчитывает совершить еще несколько крупных сделок.