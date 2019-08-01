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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
река моторная лодка браконьер (2011) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале перевернулась моторная лодка: пропали пять человек

На Среднем Урале ведутся поиски пяти человек, в том числе троих детей, которые находились в перевернувшейся на реке лодке. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь областного Главка Валерий Горелых.

"Чрезвычайное происшествие на севере Свердловской области в Ивдельском городском округе произошло в минувшие сутки. Тревожное сообщение о нем поступило в 00.30 в дежурную часть полиции города Ивдель. По таксофону один из местных жителей сообщил, что в 15 км от поселка Ушма вниз по течению реки Лозьва перевернулась моторная лодка, в которой находились пять человек, в том числе несовершеннолетние. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством врио начальника отдела полиции подполковника Михаила Животникова, наши коллеги из Следственного комитета, МЧС, спасатели и волонтеры. Представители МВД в ходе проведения проверочных мероприятий установили, что вчера, 31 июля, около 14 часов 30 минут из поселка Вижай в сторону поселка Ушма выдвинулись на деревянной моторной лодке, оснащенной мотором "Вихрь-30" под управлением местного жителя Павла Бахтиярова 1988 года рождения, местного жителя из поселка Ушма. Вместе с ним в качестве пассажиров в лодке находились местная жительница Светлана Беликова 1987 года рождения и трое ее несовершеннолетних детей: девочка Ксения 2006 года рождения, мальчик Василий 2009 года рождения и мальчик Антон 2019 года рождения. Последнему шесть месяцев, он грудной ребенок", - уточнил полковник Горелых.

По его словам, глава семьи и отец детей Михаил Беликов 1982 года рождения находился дома в поселке Ушма, где ожидал свою семью. Когда в указанное время те не прибыли, он обратился к своему знакомому, с которым они отправились на поиски.

"К сожалению, около 22 часов по местному времени они обнаружили перевернутую лодку в 15 км вниз по реке Лозьва. Вблизи лодки никого из людей не было. После чего глава семьи вместе со знакомым вернулись домой и по таксофону обратились за помощью в органы внутренних дел. Расстояние от города Ивдель от поселка Вижай по дороге составляет 90 км, а от поселка Вижай до поселка Ушма - 50 км. Сейчас сотрудники полиции совместно с волонтерами и поисковиками прочесывают акваторию двух рек - Вижай и Лозьва. Дело в том, что все произошло на стыке двух рек, а учитывая, что в Свердловской области повсеместно идут дожди, вода в этих реках значительно поднялась и течение очень быстрое. Представители МВД планируют использовать водолазов. О том, как будет продвигаться поисковая операция, в обязательном порядке проинформирую общественность и СМИ дополнительно", - пообещал Валерий Горелых.

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На Среднем Урале перевернулась моторная лодка: пропали пять человек

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Теги: лодка, поиски, полиция, Средний Урал



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