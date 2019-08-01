23 Августа 2020
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Экономика В России
микрозаймы (2016) | Фото:Накануне.RU

"Молодой работающий мужчина". Эксперты составили портрет заемщика-маргинала

В России 400 тыс. человек попали в число заемщиков, которым отказывают даже микрофинансовые организации. При этом, класс заемщиков-маргиналов формируют далеко не безработные жители страны.

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По данным сервиса "Займер", типичный "маргинал" — молодой работающий мужчина со средней зарплатой. Чаще всего, клиентами МФО заемщики становились в 2016-2017 гг., когда банки существенно повысили процентную ставку и требования. Затем микроредитные организации давали скидки по программе лояльности и заемщик брал все новые кредиты, пишут "Известия".

Отказы заемщики начали получать после введения базового стандарта по защите прав потребителей финуслуг МФО. Он устанавливает лимит на количество таких займов (10 — в 2018 г. девять — с января 2019 г.

"Займер" считает, что лишенные рефинансирования через МФО граждане оказываются в зоне социального риска и могут прибегнуть к услугам "черных" кредиторов.

Как сообщало Накануне.RU, министр экономического развития Максим Орешкин заявил о формировании на рынке микрофинансовых организаций "пузыря", который связан с неспособностью россиян выплачивать кредиты с высокими процентами. Вместе с тем по данным исследований, часть россиян с доходом ниже 30 тыс. руб.берут деньги в МФО на неотложные нужды: для покупки продуктов, товаров для дома и ремонта бытовой техники.

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"Молодой работающий мужчина". Эксперты составили портрет заемщика-маргинала

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Теги: микрозаймы, микрокредиты, МФО



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