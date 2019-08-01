23 Августа 2020
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Политика За рубежом
сын Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен (2019) | Фото: AP Photo / CIA

Власти США: Сына бен Ладена ликвидировали в течение последних двух лет

Администрация США получила данные спецслужб, свидетельствующие о смерти Хамзы бен Ладена - сына ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на неназванных сотрудников администрации США.

Хамза бен Ладен считается в США "возможным" преемником своего отца, отмечает Regnum. За информацию о его местонахождении была назначена награда в $1 млн. Об этом сообщал американский Госдеп.

Вашингтон полагал, что Хамза может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране.

The New York Times пишет, что Хамза бен Ладен был ликвидирован в течение последних двух лет в результате некой операции. Какую-то роль в ней сыграла разведка США.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, опираясь на данные близкого к президенту США Бараку Обаме источника, заявлял, что версия Вашингтона о том, как на самом деле был убит "террорист номер один Усама бен Ладен, – вопиющая ложь.

Согласно официальной версии, Усама бен Ладен был убит в мае 2011 года в своем доме на окраине пакистанского города Абботабада в результате операции, которую проводил американский спецназ. После ряда экспертиз тело террориста в обстановке строжайшей секретности было затоплено в море.

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Власти США: Сына бен Ладена ликвидировали в течение последних двух лет

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Теги: сша, усама бен ладен, хамза бен ладен



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