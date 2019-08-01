23 Августа 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО
авария, автобус, Kia (2019) | Фото:Алексей Хохлов vk.com &quot;Инцидент Иркутск&quot;

В Иркутске автобус столкнулся с иномаркой: двое погибли, 11 человек доставлены в больницу

В Иркутске пассажирский автобус столкнулся с иномаркой Kia.

Авария произошла на плотине ГЭС утром 1 августа, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по региону.

В результате два человека погибли, 11 доставлены в больницу.

Среди погибших - женщина, которая была за рулем иномарки, и пассажирка автобуса.

Предварительно, автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia.

"Водитель автобуса, со слов моей девушки, которая там была, набрал скорость во второй полосе и пошел на обгон по встречной полосе", - написал Алексей Хохлов в группе "Инцидент Иркутск".

авария, автобус, Kia(2019)|Фото:Алексей Хохлов vk.com "Инцидент Иркутск"

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В Иркутске автобус столкнулся с иномаркой: двое погибли, 11 человек доставлены в больницу

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Теги: Иркутск, авария, ДТП, погибшие, автобус, ГЭС, плотина



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