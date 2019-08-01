В Иркутске автобус столкнулся с иномаркой: двое погибли, 11 человек доставлены в больницу
В Иркутске пассажирский автобус столкнулся с иномаркой Kia.
Авария произошла на плотине ГЭС утром 1 августа, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по региону.
В результате два человека погибли, 11 доставлены в больницу.
Среди погибших - женщина, которая была за рулем иномарки, и пассажирка автобуса.
Предварительно, автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia.
"Водитель автобуса, со слов моей девушки, которая там была, набрал скорость во второй полосе и пошел на обгон по встречной полосе", - написал Алексей Хохлов в группе "Инцидент Иркутск".