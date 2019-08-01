23 Августа 2020
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кадр из игры &quot;Failed State&quot; (2019) | Фото: youtube.com

Сибирская патриотическая игра про Чернобыль за несколько недель собрала более 20 тысяч долларов

Барнаульская игра Failed State о советском постапокалипсисе принесла создателям более 20 тысяч долларов после того, как появилась в продаже в раннем доступе на различных платформах в сети. Об этом Накануне.RU рассказал продюсер проекта и его участник Роман Лакруа. Всего, по его словам, удалось продать чуть больше 10 тыс. копий.

кадр из игры "Failed State"(2019)|Фото: youtube.com

Напомним, в Барнауле разработали игру Failed State по мотивам событий аварии на ЧАЭС. Разработчики Siberian Digital рассказали Накануне.RU, что свой проект они считают патриотическим, но при этом старались сделать не агитку, а стильный, интересный продукт "с огоньком". По сюжету, после аварии на ЧАЭС наступил глобальный экологический кризис, и гражданам СССР пришлось выживать в мире постапокалипсиса. В центре сюжета, как говорят в студии, героизм простых людей в непростых и опасных ситуациях.

"Failed State - это узконаправленный проект, в который мы вкладываем душу, пытаемся передать игрокам ту самую атмосферу из фильмов про постапокалипсис, а некоторым - и почувствовать дух прошлого в окружении, отсылающем к СССР", - рассказывали Накануне.RU создатели.

Игра сибиряков представляет собой так называемый инди-проект, подразумевающий смешение жанров. Впрочем, в основе своей это все же платформенная "бродилка", с пиксельной графикой, стилизованной под то, как рисовали игры в 80-х и начале 90-х. Игроку предлагается стать обычной советской девушкой, которая путешествует по разрушенной территории Советского Союза, пытаясь выжить. Ей предстоит сражаться с монстрами, решать головоломки, выживать, искать снаряжение и принимать непростые моральные решения.

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Сибирская патриотическая игра про Чернобыль за несколько недель собрала более 20 тысяч долларов

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Теги: Чернобыль, компьютерная игра, Барнаул, постапокалипсис, Failed State



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