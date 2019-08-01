Двое из пяти пострадавших при хлопке на Пермском пороховом заводе – в тяжёлом состоянии

В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в результате хлопка, случившегося на Пермском пороховом заводе, передаёт корреспондент Накануне.RU

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Напомним, 31 июля на заводе во время работ по демонтажу оборудования произошел хлопок изделия. Пострадали пять рабочих. Выброса вредных веществ в атмосферу не произошло. Аварийные службы для ликвидации последствий не привлекались. Возбуждено уголовное дело.

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь минздрава Надежда Светлакова. Ещё трое – в удовлетворительном, они пока также остаются в клинике. Подробности не уточняются.

Добавим, аналогичное происшествие - хлопок газа - произошло на заводе в октябре прошлого года. Всего жертвами стали трое работников. Один умер на месте, второй и третий – позже в больнице.