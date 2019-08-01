Работникам "Пермского мясокомбината" предложили варианты трудоустройства

Для работников "Пермского мясокомбината", на котором пройдет поэтапная консервация производства, провели ярмарку вакансий, передает корреспондент Накануне.RU.

Варианты трудоустройства предложили представители кондитерской фабрики "Нестле", сети кондитерских "Виолет", "Пермского мукомольного завода", хладокомбината "Созвездие", розничной сети "Магнит", завода "Бастион" и курорта "Усть-Качка", а также екатеринбургского "Пищевого комбината".

Также сотрудникам будет предложено трудоустройство на "Птицефабрике Пермской", куда будет перенесено производство с мясокомбината.

В пресс-службе краевого Минпромторга уточнили, что поскольку процесс переноса объемов производства с "Мясокомбината Пермский" займет продолжительное время, сейчас сложно обозначить точное число сотрудников, которые попадут под сокращение. Но все они получат предусмотренные для таких случаев выплаты и компенсации.