Молодой человек и девушка, пострадавшие в ДТП с Косиловым, остаются в коме

Молодой человек и девушка, пострадавшие в ДТП в Аргаяшском районе с участием гендиректора "Рависа" Андрея Косилова, находятся в коме, сообщили Накануне.RU в минздраве Челябинской области.

"Состояние пациентки стабильное, без положительной и отрицательной динамики, она в коме. Молодой человек, которого ранее госпитализировали в ЧОКБ, находится в крайне тяжелом состоянии, в коме", - рассказали в ведомстве.

Напомним, вечером 30 июля молодого человека транспортировали в Челябинскую областную клиническую больницу из-за ухудшения состояния, где его прооперировали.

Авария произошла днем 28 июля на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", предположительно, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста".

В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Пострадавшая 19-летняя девушка находится в коме. В отношении Андрея Косилова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ - "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".