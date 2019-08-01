Почти 500 свердловских детей побывали в "Артеке" с начала 2019 года

455 детей из Свердловской области отдохнули в международном детском центре "Артек" (Крым) с начала 2019 года. Больше половины из них (258) приехали по региональной квоте, которая теперь распределяется специальной автоматизированной системой "Путевка" без посредничества чиновников, передает корреспондент Накануне.RU.

АИС "Путевка" действует с 2017 года, она пришла на смену системе распределения путевок в "Артек" через региональные администрации, которая не всегда была прозрачной и объективной. Теперь путевки в лагерь распределяются на основе рейтинга, баллы в котором дети зарабатывают, пополняя свое портфолио достижений в творчестве, науке, учебе, спорте и общественной жизни.

Единственное, к чему все-таки имеют отношение региональные чиновники – верификация дипломов, наград, грамот и т.д., которые выкладывают в своем аккаунте дети. Сейчас в системе более 400 тыс. аккаунтов с портфолио, рассказали отделе сопровождения АИС в "Артеке". "Подлинность наград подтверждает региональный оператор, с которым у "Артека" есть договор. Как правило, это сотрудник или уполномоченный из регионального министерства или департамента образования", - отметили в отделе сопровождения.

Каждую из "загруженных" наград можно использовать только один раз, то есть после получения путевки в "Артек" она "сгорает", чтобы вновь попробовать получить путевку – ребенок должен получить новые награды. Все награды должны быть получены не ранее, чем за три года до предполагаемой поездки в МДЦ.

В отделе сопровождения отмечают, что "проходной балл" у каждого региона свой, он зависит и от количества детей, и от их активности. В летние месяцы, которые традиционно более популярны для подачи заявок на путевку (хотя сейчас "Артек" принимает детей круглогодично), в среднем рейтинг приезжающих в лагерь ребят составляет от 150 до 300 баллов.