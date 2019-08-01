Ситуация с лесными пожарами будет только ухудшаться, — глава Росгидромета

Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко заявил, что ситуация с лесными пожарами в России с каждым годом будет ухудшаться.

Яковенко пояснил, что глобальные климатические изменения видны уже везде, в том числе и в нашей стране.

При этом на севере России ситуация наиболее тяжелая, поскольку средний температурный рост превышает 8-10°C, пишет Regnum. "К этому надо адаптироваться", - заключил глава Росгидромета.

Напомним, накануне после доклада главы МЧС Евгения Зиничева президент России Владимир Путин дал указ Министерству обороны подключиться к тушению сибирских пожаров.

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России начали перебазирование в аэропорт Красноярска.

Режим ЧС регионального характера действует в Красноярском крае и Иркутской области, а также в трех муниципальных районах на Дальнем Востоке. Самая сложная обстановка на сегодняшний день сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха. Горят 2,7 млн га леса, что больше по сравнению с прошлым годом на 12%.