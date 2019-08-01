23 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
подъезд в доме на ул. Карла Либкнехта, 40 (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за ночного пожара в многоэтажке эвакуировали 170 человек

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел пожар в многоэтажке. Жильцов пришлось в срочном порядке эвакуировать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось в третьем часу ночи на улице Академика Постовского: на площади в 2 кв.м огнем была повреждена лифтовая кабина и лифтовой холл на втором этаже 25-этажного жилого дома. В тушении были задействованы восемь единиц техники и 30 человек личного состава.

Пожарно-спасательными подразделениями 170 человек было эвакуировано по лестничным маршам, 10 человек вывели с использованием спасательных масок. Пожар удалось потушить, пострадавших нет.

Причину возгорания предстоит установить специалистам.

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В Екатеринбурге из-за ночного пожара в многоэтажке эвакуировали 170 человек

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Теги: пожар, эвакуация, Постовского, Екатеринбург, МЧС



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