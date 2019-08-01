Летевший в Иркутск самолет сел в Красноярске – из-за тумана и дыма

Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Иркутск, был вынужден сесть в Красноярске из-за задымленности, стоящей над регионом из-за лесных пожаров.

"Совершить посадку в Иркутске оказалось невозможно из-за тумана и дыма", - сообщил экипаж пассажирам.

Борт вылетел из аэропорта Домодедово в 19:00 мск в среду, в Красноярске он сел в 01:30 мск. В Красноярске пассажиры рейса пробыли около двух часов, передает ТАСС.

Напомним, на всей территории Иркутской области и Красноярского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.