В Нефтеюганске сотрудница банка "прикарманила" казённые 5,7 миллиона

Сотрудница одного из банков Нефтеюганска попала а поле зрения следователей из-за финансовых махинаций с серьёзным ущербом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.

Кассир-контролёр банка а месяц похитила более 5,7 млн руб. – она имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств. Отсутствие валюты в боксах она объясняла техническими сбоями.

Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Подозреваемая отправлена под домашний арест.