23 Августа 2020
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Владимир Мединский, совещание с руководителями музеев, Севастополь (2019) | Фото: sev.gov.ru

Федеральные чиновники проводят ревизию "наследия" прошлого губернатора Севастополя

Министр культуры РФ Владимир Мединский провел в Севастополе рабочее совещание с руководством двух федеральных музеев – Херсонеса Таврического и музея Героической обороны города. За несколько дней перед этим премьер-министр Дмитрий Медведев также побывал в Севастополе и общался с региональными властями на схожие темы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Налицо огромный прогресс, который происходит в двух знаковых музеях. Речь идет не только о создании новых объектов и реставрации. Все, кто приходит на Малахов курган и в Херсонес, видят позитивные изменения. Нужно делать все, чтобы приезжающие сюда туристы чувствовали себя комфортно и в жару, и в холод, поэтому необходимо детально прорабатывать вопрос инфраструктуры", – заявил Мединский в ходе рабочего совещания с музейщиками. И посетовал на неисполнительность отдельных подрядчиков работ, из-за которых срываются сроки и может сорваться выделение федеральных средств.

В принципе, конечно же, сегодня, по большому счету, спрашивать с нынешней региональной власти результат рано, оставшиеся проблемы – во многом "наследие" экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Понятно, что приступивший к выполнению обязанностей лишь в июле врио губернатора Михаил Развожаев еще даже не успел сформировать полноценную команду. Между тем федеральный центр требовал и требует от севастопольских властей эффективного освоения средств, выделяемых Севастополю на ряд приоритетных проектов.

Например, в выходные об этом шла речь на совещании с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, последний тогда еще раз уточнил сроки начала строительства инфекционной больницы, которая по планам уже должна строиться, но пока нет даже фундамента. То же самое касается еще ряда важнейших инфраструктурных проектов, деньги на которые, повторимся, федеральный центр выделял и выделяет в полном объеме. Сейчас врио Развожаеву и его команде предстоит доказать федералам умение быстро и четко организовывать работу, а не только отчитываться о дутых "достижениях", чем грешили предшественники.

Дмитрий Медведев, Михаил Развожаев(2019)|Фото: sev.gov.ru

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Федеральные чиновники проводят ревизию "наследия" прошлого губернатора Севастополя

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Теги: Владимир Мединский, Михаил Развожаев, Дмитрий Овсянников, Херсонес Таврический, музей Героической обороны, реконструкция



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