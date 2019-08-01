Авиация Минобороны России прибыла в Красноярск для тушения лесных пожаров

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России начали перебазирование в аэропорт Красноярска. Сюда прибывают самолеты из Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей.

"Все самолеты оборудованы водосливными авиационными приборами, емкостью 42 тонны, а летный состав прошел специальную подготовку и имеет опыт тушения природных пожаров в различных регионах России", - сообщили Накануне.RU в группе информационного обеспечения ВКС.

В военном ведомстве отмечают, что летчики военно-транспортной авиации летят на тушение пожаров за более чем 4 тыс. км. Группировка самолетов Минобороны составит 10 бортов Ил-76 и столько же вертолетов, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Напомним, после доклада главы МЧС Евгения Зиничева президент России Владимир Путин дал указ Министерству обороны подключиться к тушению сибирских пожаров.