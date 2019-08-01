В организме Навального отравляющих веществ не нашли

Главный врач НИИ имени Склифосовского Алексей Токарев заявил, что отравляющие вещества в организме арестованного оппозиционного политика Алексея Навального отсутствуют.

Такой вывод сделан по итогам химико-токсикологического исследования. По словам Токарева, биологические материалы политика 29 июля были переданы на проверку из городской клинической больницы №64 в специализированную лабораторию при НИИ.

Напомним, ранее личный врач оппозиционера Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения Навального, которого госпитализировали с подозрением на аллергию.

"У его палаты целый конвой. Сначала мы вроде прошли, стали осматривать и собирать жалобы, анамнез, но не тут-то было. Буквально сразу нас выпроводили со словами - вы посторонние люди, он под арестом", - сообщила она.

В итоге врачам Навального удалось увидеть политика через дверь. Они предположили, что оппозиционера могли отравить.