23 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2017) | Фото:

В Красноуфимске подросток угнал иномарку

Полицейские Свердловской области устанавливают обстоятельства угона автомобиля в городе Красноуфимске.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону, 15-летний подросток, желающий уехать в соседнюю деревню, воспользовался чужим автомобилем. К сотрудникам правоохранительных органов обратился житель села Криулино с заявлением об угоне. По словам 37-летнего мужчины, утром он обнаружил пропажу "Фольксвагена", оставленного вечером на парковке возле своего дома.

Машина была найдена на окраине деревни Тавра. Иномарка находилась на стоянке кафе, куда ее, как предполагается, вытащили трактором. Также на транспортном средстве были обнаружены повреждения, характерные для автоаварии.

Пока сотрудники правоохранительных органов осматривали автомобиль, подъехал молодой человек, который привез автомобильный аккумулятор. Позже выяснилось, что он и является угонщиком.

Им оказался учащийся школы-интерната. По словам подростка, в Красноуфимск он приезжал навестить своих сестер, после чего ему надо было уехать домой в деревню Сарсы. По пути он зашел в село Криулино, где и приметил автомобиль "Фольксваген", который не был оборудован сигнализацией.

По факту угона заведено уголовное дело.

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В Красноуфимске подросток угнал иномарку

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Теги: подросток, угон, иномарка



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