23 Августа 2020
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Экономика В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Россиянам больше не грозит резкий рост цен на авиабилеты

В России заработал механизм, который позволит избежать резкого роста цен на авиабилеты в случае удорожания стоимости нефти.

Соответствующий закон начинает действовать 1 августа текущего года. Он предусматривает поддержку авиакомпаний через выплату им отрицательного акциза в ситуации, когда цена за баррель нефти превышает $70.

Ранее президент Владимир Путин во время "прямой линии" распорядился, чтобы авиакеросин был включен в соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на топливо. В результате правительство решило ввести отрицательный акциз на керосин, который бы компенсировал авиакомпаниям часть расходов на топливо, но не оказывал бы влияния на его стоимость у нефтяных компаний, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Путин подписал документ, который корректирует с 1 июля текущего года применяемый демпфирующий механизм.

Закон позволит повысить размер компенсаций нефтяникам прибыли, недополученной при поставках топлива на внутренний рынок, при условии, что цены на экспорт нефти оказались выше условных внутренних цен.

С 1 августа демпфирующий механизм также вводится и на авиакеросин.

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Россиянам больше не грозит резкий рост цен на авиабилеты

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Теги: авиабилеты, керосин, авиация



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