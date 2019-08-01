С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсионный фонд России 1 августа 2019 года проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году.

Как сообщили Накануне.RU в ПФР, корректировка коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы. Как следует из сообщения Фонда, чем больше зарплата, тем существеннее будет прибавка к пенсии. Ее максимальный размер ограничен тремя пенсионными коэффициентами и составит 261 руб. 72 коп.

Как ожидается, перерасчет затронет около 14 млн россиян.

Ранее глава кабмина России Дмитрий Медведев утвердил правила, по которым будет рассчитываться прожиточный минимум россиян пенсионного возраста в регионах.

По словам премьер-министра, это позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера и приведет к повышению среднего уровня социальной поддержки пенсионеров.

Как отметил Медведев, новый прожиточный минимум начнет зависеть от основных показателей в каждом регионе и от показателей за первые два квартала в целом по стране. Эти изменения повлияют на размер дополнительных выплат пенсионерам.