В Счетной палате предсказали сокращение бедных россиян

Уровень бедности в России пойдет на спад.

По прогнозу Счетной палаты, это произойдет во втором квартале 2019 года и будет обусловлено замедлением сокращения роста реальных доходов населения. Сокращение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале составило 0,2% против 2,5% в первом квартале текущего года.

По данным ведомства, уровень бедности понизится, но не окажется существенно ниже уровня 2018 года, сообщает ТАСС.

Тем временем, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек, с 13,9% в первом квартале прошлого года до 14,3% в текущем году за тот же промежуток времени.

Об этом говорится в отчете Росстата. Там рост количества бедных в стране связали с увеличением прожиточного минимума на 7,2% при росте индекса потребительских цен на 5,2%.

В службе отмечают, что первый квартал года традиционно является наиболее низкодоходным. Поэтому точное число малоимущих россиян станет известно к концу уходящего года.

Как сообщалось ранее, разница в заработке между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сотрудниками в России уменьшилась с 34 в 2000 году до 13 раз. Об этом сообщила завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова.