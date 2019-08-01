Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров

Российский президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп побеседовали по телефону.

Как сообщает Кремль, разговор состоялся по инициативе американских властей. Так, президент США предложил Москве оказать помощь в борьбе с лесными пожарами, которые бушуют в Сибири. Путин поблагодарил коллегу и заверил, что при необходимости российские власти воспользуются предложением Вашингтона.

Как отметил российский лидер, такой шаг со стороны Трампа дает надежду на восстановление полноформатных отношений между РФ и США в будущем.

Также Путин информировал Трампа о том, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с природными пожарами.

Тем временем, министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин обратился к правительству РФ с просьбой предусмотреть дополнительные средства на усиление работ по тушению пожаров в Сибири.

Соответствующее предложение прозвучало на совещании о ситуации с лесными пожарами, которое провел накануне премьер министр Дмитрий Медведев.

Председатель правительства подчеркнул, что работу по тушению пожаров надо усилить везде, и, прежде всего, в регионах, которые в наибольшей степени этими пожарами затронуты, чтобы не повторилась ситуация 2010 г.

"Тогда горела практически вся страна, были десятки погибших, сожженные населенные пункты, не говоря уже о лесных угодьях и других важных для страны объектах. Поэтому самая главная задача, еще раз повторяю в самом начале совещания, – не допустить распространения огня на населенные пункты", - заявил Дмитрий Медведев.

Выступая с докладом, Дмитрий Кобылкин отметил, что прогноз пожарной опасности на территории Сибирского федерального округа остается неблагоприятным.

Напомним, ранее, чиновники заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе.

Губернатор Красноярского края сравнил летние лесные пожары с метелью, с которой тоже не борются, и напомнил об опасности для пожарных.