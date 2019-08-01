23 Августа 2020
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Экономика В России
печатный станок, рубль, деньги (2016) | Фото: ingushetia.news-r.ru

В Сбербанке рассказали о курсе рубля в 2020 году

Сбербанк составил прогноз стоимости курса рубля на 2020 год, улучшив его.

Согласно обновленным данным, национальная валюта в следующем году будет стоить 65 руб. за доллар вместо 69 руб.

Среднегодовой курс национальной валюты до конца 2019 года составит 64,5 руб. за доллар. В декабре прошлого года прогноз был на уровне 68,5 руб.

Также в Сбербанке скорректировали прогноз по инфляции на конец года с 4,8 до 4,2%. На 2020–2021 годы этот показатель составит 4%, как прогнозировалось и раньше, сообщает РБК.

Как ранее сообщил Bloomberg, ссылаясь на главного экономиста крупнейшего банка Польши — PKO — Ярослава Косатого, рубль ждет серьезное падение. Это произойдет к концу текущего года. Аналитик считает, что рубль может упасть на 9,1%. Это произойдет из-за оттока инвесторов-нерезидентов из российских облигаций федерального займа.

Способствовать этому будет смягчение денежно-кредитной политики Банка России, который может и дальше снижать ключевую ставку. По данным экономиста, ЦБ сделает это еще дважды до конца года.

Из-за того, что в начале года нерезиденты активно покупали ОФЗ на фоне растущих ставок в России и снижающихся в развитых странах, это помогло рублю укрепиться на 11,3% за полгода. Однако в скором времени ситуация может измениться в противоположную сторону.

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В Сбербанке рассказали о курсе рубля в 2020 году

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Теги: Сбербанк, рубль, доллар



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