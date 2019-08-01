В России прокомментировали позицию американских сенаторов по "Северному потоку - 2"

Депутаты Госдумы РФ прокомментировали голосование американских сенаторов за введение санкций против газопровода "Северный поток — 2".

Парламентарий Юрий Швыткин назвал позицию сенаторов элементом нездоровой конкуренции, так как санкции затрагивают не только РФ, но и многие европейские государства. Депутат сообщил, что знает немецких коллег, поддерживающих строительство российского проекта.

Сенатор Владимир Джабаров предположил, что Вашингтон идет на подобные меры "от бессилия". По его словам, трубопровод будет работать даже в случае введения Вашингтоном ограничительных мер, сообщает РИА "Новости".

Ранее документ, предлагающий ввести санкции против участвующих в строительстве газопровода компаний, поддержали в международном комитете верхней палаты Конгресса США.

В нынешней редакции законопроект предполагает введение санкций против компаний из стран-союзников по НАТО и нейтральных стран в том случае, если они сдают в аренду морские суда для строительства "Северного потока-2" и финансируют проект.

Ранее "Газпром" подтвердил планы по завершению строительства и пуску "Северного потока-2" в 2019 году. Ранее Штаты не смогли остановить строительство. По словам госсекретаря США Майка Помпео, все попытки отговорить страны Евросоюза, прежде всего Германию, от строительства российского газопровода, не увенчались успехом.