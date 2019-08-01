По факту взрыва на пороховом заводе в Перми завели уголовное дело

Уголовное дело заведено после взрыва на Пермском пороховом заводе, в результате которого пострадали пять работников предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, дело рассматривается по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Следователи допрашивают свидетелей и пострадавших, изучают техническую документацию завода, а также изъяли записи с камер наблюдения.

Напомним, днем ранее на заводе во время работ по демонтажу оборудования произошел хлопок изделия. Сотрудники предприятия попали в больницу. Выброса вредных веществ в атмосферу не произошло. Аварийные службы для ликвидации последствий не привлекались.

ФКП "Пермский пороховой завод" - одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса.