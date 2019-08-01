Начинается третий этап выпуска косаток из "китовой тюрьмы"

Трех косаток из "китовой тюрьмы" в Приморском крае 1 августа отправят в Хабаровский край в рамках третьего этапа выпуска животных.

На этот раз в качестве независимых наблюдателей будут выступать активисты Greenpeace, которые будут на месте следить за ходом погрузки, транспортировки и выпуска животных в море.

Транспортировать обитателе "китовой тюрьмы" будут по прежней схеме: бухта Средняя (Приморье) - Хабаровск – Николаевск на Амуре – побережье Охотского моря в Хабаровском крае. Дорога из бухты Средняя до Охотского моря займет до шести дней, сообщает РИА "Новости".

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. 16 июля выпустили вторую группу, состоящую из трех косаток.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. Сахалинский областной суд признал, что животных выловили незаконно.