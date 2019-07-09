СМИ: На подлодке "Лошарик" могла произойти диверсия

Основных причин аварии на подлодке "Лошарик" две, об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Первая — возгорание в электрическом щитке. "Короткое замыкание привело к пожару, тот — к взрыву", — рассказывает собеседник.

Вторая версия, которую не исключает комиссия, — это диверсия, продолжает он, указывая, что результатов расследования пока нет и это только предварительные версии.



Впрочем, другой источник считает диверсию маловероятной , отмечая, что это обнаружилось бы до выхода на задание.