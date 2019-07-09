Путин накормил ребенка во время визита в Екатеринбург

Владимир Путин, который гостит сегодня в Екатеринбурге, встретился с многодетной семьей и накормил младшего из детей, полугодовалого Володю. Семья Сорокопятовых награждена орденом "Родительская слава".

Во время встречи мама 10-ти детей поблагодарила президента за помощь, которая позволила семейству переехать в большой дом. Во время беседы младший из детей ел булку, но чуть не выронил ее. Путин подхватил угощение и покормил мальчика, приговаривая "Кусай! Молодец".