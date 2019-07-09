Теневой координатор Всеволод организовал фальсификации подписей в штабе Гудкова – расследование ФАН

Дмитрий Гудков воспользовался услугами профессионального фальсификатора, чтобы протолкнуть своего кандидата в депутаты МГД Александра Соловьёва, сообщает ФАН. Такую информацию журналисты издания сумели выяснить обстоятельства в ходе собственного расследования.

На производстве по подделке подписей избирателей, по данным ФАН «работали» 11 человек. Всего за несколько дней работы они сумели произвести порядка 3000 подписей. Большинство из них даже не подозревало, чем именно они занимаются. Об этом позаботились хитрые координаторы штаба Гудкова Оксана Макродченко и некая Ольга.

Однако совсем не эти дамы руководили процессом. Контроль осуществлял профессионал с большим опытом в «таких делах». Учитывая специфику профессии данного индивидуума, неудивительно, что известно лишь его имя – Всеволод. Он контролировал весь процесс фальсификации «от А до Я» удаленно, грамотно используя своих подручных для выполнения рядовых заданий. Например, подбором «рисовальщиков» занимался некий Максим.

Лишь однажды Всеволод решился покинуть своё тайное укрытие и лично прибыл в «художественную студию». Видимо, чтобы хоть раз увидеть своё детище собственными глазами. Из дорогой иномарки вышел мужчина, у которого были в руках пачка чистых подписных листов. Также он привез новые данные избирателей из МФЦ.

Всеволод провёл короткую «летучку» с командой и ретировался, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Сам заказчик Дмитрий Гудков продолжает игнорировать доказательства своей причастности к массовым фальсификациям подписей. Он предпочитает зеркально обвинять в таких же преступлениях своих конкурентов.