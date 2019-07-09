Напридумывали! Путин возмутился "международными связями" свердловской власти

В ходе общения со студентами Уральского федерального университета президент России Владимир Путин раскритиковал структуру правительства региона. Он назвал чушью наличие министерства международных и внешнеэкономических связей, передает корреспондент Накануне.RU.

Министерство в 2004 г. возглавил нынешний ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Речь о его прошлой работе зашла при обсуждении возможных переговоров с Росатомом.

Путин отметил, что у Кокшарова есть опыт работы в министерстве внешнеэкономических связей. "Внешнеэкономических - понятно, но почему международных? Международные здесь при чем? Международные отношения - прерогатива государства", - сказал Путин.

Он отметил, что такие министерства "напридумывали" в 90-х годах.

Свердловское министерство при этом существует до сих пор.

Добавим, что на встрече присутствуют губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, помощника которого Александра Воробьева недавно обвинили в госизмене.