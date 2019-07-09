31 Июля 2020
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Владимир Путин в УрФУ (2019) | Фото: Р-24

Студенты УрФУ пожаловались Путину на промышленников. Путин "потроллил" Пумпянского

Студент 4 курса УрФУ Роман Яговитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным пожаловался на сложности во внедрении научных разработок вуза в промышленное производство.

На кафедре Яговитин изучает свойства сложных оксидов. Они находят применение в топливных элементах, с помощью которых можно получить чистую энергию, отказавшись от углеводородов или более эффективно их использовать. С помощью топливных элементов можно снабжать отдаленные территории или экспедиции в Арктике. Сейчас есть только зарубежные разработки.

На кафедре создали прототипы топливных элементов, но есть проблема внедрения в промышленность.

"Хотелось бы получить поддержку свыше для внедрения разработок. Необходимо увеличить роль государства в области внедрения разработок, создавать СП в области промышленности", - сказал студент.

Яговитин предложил привлекать "Росатом" к внедрению разработок.

"Я вам обещаю, в ближайшее время компания "Росатом" свяжется с ректором и поговорит об этом", - сказал Путин.

Глава государства долго иронизировал над предложением провести всероссийскую Ночь карьеры. "Пумпянский по ночам спит", - сказал Путин, отметив председателя набсовета УрФУ и владельца ТМК Дмитрия Пумпянского, но, по его словам, студенты ночное время действительно любят.

встреча Путина со студентами УрФУ(2019)|Фото: Р-24

Кокшаров, Цуканов, Пумпянский(2019)|Фото: Р-24

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Студенты УрФУ пожаловались Путину на промышленников. Путин "потроллил" Пумпянского

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Теги: Урфу, путин



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