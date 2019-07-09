Протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о "научном подходе" в выборе невесты и измерении любви в литрах крови

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов второй день продолжает неоднозначно высказываться об институтах брака и равенства полов.

Так, в эфире телеканала "Спас" священник рассказал о том, как стоит подходить к выбору жениха или невесты.

По его словам, раньше родственники невесты "спрашивали до седьмого колена", выясняли, не было ли пьяницы или каторжника в роду у жениха. В некоторых областях, уточнил он, невесту раздевали, чтобы увидеть, нет ли порока. "Такой вот пусть немножко деревенский, но научный подход", — цитирует Смирнова "Росбалт".

Протоиерей добавил, что "любовь измеряется в литрах: сколько литров крови муж или жених готов отдать за свою избранницу". Тогда будет ясно, на что он способен, заключил священник.

Накануне Смирнов рассказал о равенстве (точнее, неравенстве) полов. Сначала батюшка заявил: "Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но всё-таки это редкость". Потом решил пояснить свои слова: " "Их (женщин) слабость ума не в том, что они глупее. Девочки, например, чаще с золотой медалью заканчивают школу. Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят. Исследования надо проводить. Это нельзя назвать глупостью. Есть и дети с гениальным проявлением ума. Но мы над ними смеемся, когда они эти качества проявляют. Женский ум для другого создан. Женщина лучше работает за конвейером. А мужчина — не в состоянии".