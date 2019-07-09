"Для проверки нашего контрагента". В "КБ" прокомментировали новые обыски

В торговой сети "Красное&Белое" подтвердили, что в офисе компании сотрудники правоохранительных структур и налоговой инспекции проводят проверку.

"В рамках проверки нашего контрагента, для подтверждения деловых связей между ним и нами, у нас сегодня в офисе находятся проверяющие, в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию, мы немедленно предоставляем", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Напомним, в Челябинске в головном офисе сети "Красное&Белое" проводится проверка. Днем 9 июля в офис пришли сотрудники УФСБ и налоговой службы.

На прошлой неделе стало известно, что сразу несколько основных операционных компаний сети "Красное & Белое" перешли под контроль кипрской компании Amelior Investments Limited, которая была создана в марте 2019 года. Речь идет об ООО "Прометей", ООО "Абсолют" и ООО "Оазис". При этом стопроцентным бенефициаром остается бизнесмен Сергей Студенников.

Как ранее сообщало Накануне.RU, деятельность компании "Красное & Белое" начиналась на Южном Урале. В 2018 году стало известно о "переезде" сети в Москву. Теперь уже бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский говорил, что переезд головного офиса торговой сети в столицу не означает для региона потерю налогов. То же самое, по его словам, относится и к выводу челябинского холдинга "Макфа" в офшорные зоны.

В конце декабря 2018 года на всех складах компании "Красное & Белое" и в офисе прошли обыски, которые проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Была изъята документация, а работа компании в преддверии новогодних праздников оказалась полностью парализована. Сеть проверяли на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов. Вскоре после этого появилась информация о слиянии "Красное & Белое" и торговых сетей "Дикси" и "Бристоль".