Путин сократил присутствие на GMIS и оставил в печали опального полпреда

На промышленном форуме в Екатеринбурге Владимир Путин рассказал об изменении климата и мракобесии и срочно уехал к студентам, оставив в печали опального полпреда.

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург и сразу из аэропорта направился на Глобальный промышленный форум (GMIS) в Экспо-центр, чтобы выступить перед мировой промышленной элитой.

"Вместо разговоров по существу о борьбе с климатическими изменениями в мире наблюдаются популизм, спекуляции и мракобесие", - заявил Владимир Путин, отметив, что новый ландшафт мировой индустриализации при этом должен оставаться экологичным.

Сразу после выступления президент уехал на встречу со студентами УрФУ, оставив гостей форума на пленарной сессии обсуждать новую эру производства и природоподобные технологии. Характерно, что на посещение форума был заложен час, однако Путин не остался ни на один трек с высокими гостями и отменил посещение выставки "Иннопром".

Между тем, выступление Путина наблюдал полпред в УрФО Николай Цуканов, помощник которого Александр Воробьев ранее был арестован за госизмену. Он также должен был присутствовать во время визита Путина в университет, однако вряд ли успеет прибыть туда до начала мероприятия.