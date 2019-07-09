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Куйвашев, Цуканов (2019) | Фото: ВГТРК

Путин сократил присутствие на GMIS и оставил в печали опального полпреда

На промышленном форуме в Екатеринбурге Владимир Путин рассказал об изменении климата и мракобесии и срочно уехал к студентам, оставив в печали опального полпреда.

Владимир Путин прибыл в Екатеринбург и сразу из аэропорта направился на Глобальный промышленный форум (GMIS) в Экспо-центр, чтобы выступить перед мировой промышленной элитой.

"Вместо разговоров по существу о борьбе с климатическими изменениями в мире наблюдаются популизм, спекуляции и мракобесие", - заявил Владимир Путин, отметив, что новый ландшафт мировой индустриализации при этом должен оставаться экологичным.

(2019)|Фото: Накануне.RU

(2019)|Фото: Накануне.RU

Сразу после выступления президент уехал на встречу со студентами УрФУ, оставив гостей форума на пленарной сессии обсуждать новую эру производства и природоподобные технологии. Характерно, что на посещение форума был заложен час, однако Путин не остался ни на один трек с высокими гостями и отменил посещение выставки "Иннопром".

Между тем, выступление Путина наблюдал полпред в УрФО Николай Цуканов, помощник которого Александр Воробьев ранее был арестован за госизмену. Он также должен был присутствовать во время визита Путина в университет, однако вряд ли успеет прибыть туда до начала мероприятия.

Куйвашев, Цуканов(2019)|Фото: ВГТРК

Владимир Путин, GMIS(2019)|Фото: ВГТРК

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Путин сократил присутствие на GMIS и оставил в печали опального полпреда

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Теги: Владимир Путин, николай цуканов



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